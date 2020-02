L'affaire Matzneff s'accélère : il sera jugé pour "apologie" d'actes pédophiles

Le siège de Gallimard à Paris a été perquisitionné mercredi 12 février 2020 dans le cadre de l'enquête ouverte contre l'écrivain Gabriel Matzneff pour "viols sur mineur" de moins de 15 ans. C'est le site Mediapart qui a fait cette révélation et les enquêteurs de l'Office central de répression des violences aux personnes (OCRVP) recherchent des passages écrits de l'écrivain ne figurant pas dans ses ouvrages publiés, selon l'AFP. En effet, Gabriel Matnzeff avait déclaré en 2008 avoir "autocensuré" des "passages" de ses écrits qui risquaient d'être "jugés spécialement scandaleux". Les enquêteurs ont aussi un oeil sur Christian Giudicelli, l'éditeur de Matzneff qui était aussi son compagnon de voyage aux Philippines. Dans de nombreux ouvrages, l'écrivain évoquait sont attirance pour les "moins de 16 ans" et pour le tourisme sexuel avec de jeunes garçons en Asie.

Par ailleurs, l'AFP apprend que Gabriel Matzneff sera jugé le 28 septembre 2021 pour "apologie" de pédophilie devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, spécialisée dans les affaires de presse et de liberté d'expression. Il a été cité à comparaître par l'association de prévention contre la pédophilie l'Ange Bleu. C'est à l'association de réunir les preuves contre l'accusé et de monter un dossier à présenter au tribunal. Il sera convoqué pour les réactions qu'il a eues suite à la publication du livre de Vanessa Springora. L'AFP a déclaré que l'Ange Bleu s'est basé sur trois articles parus entre fin décembre et début janvier dans l'Obs, le Parisien et l'Express.

L'enquête à l'encontre de Gabriel Matzneff a été ouverte par le parquet de Paris le 3 janvier 2020, 24 heures après la sortie du livre Le consentement, ouvrage accusateur de Vanessa Springora, directrice des Editions Julliard. Dans son livre, elle raconte comment elle a été séduite par Gabriel Matzneff alors qu'elle n'avait même pas 14 ans. L'éditrice a été entendue fin janvier par les enquêteurs mais les faits la concernant sont prescrits. Elle est à ce jour la seule femme a avoir témoigné contre l'écrivain de 83 ans.

Mardi 11 janvier, le procureur de Paris Rémy Heitz avait lancé un appel à témoins dans le cadre de l'instruction judiciaire visant l'écrivain Gabriel Matzneff pour retrouver les "victimes oubliées".

Gabriel Matzneff resté présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de l'affaire.