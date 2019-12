L'amour est dans le pré 2019 : Francis et Brigitte ont rompu

Dans L'amour est dans le pré 2019, Francis cherchait une femme qui accepte de vivre une vie simple à ses côtés et près de ses vignes. Et si elle pouvait ressembler à Anne Hidalgo, c'était tant mieux ! Le viticulteur dans l'Aude de 60 ans a trouvé son bonheur avec Brigitte. Mais contrairement aux autres couples d'ADP, ils ne sont visiblement pas partis ensemble en voyage. Alors, où en sont-il aujourd'hui ?

Alors que Jean-Michel et Christine ont voyagé en Grèce, François le Bourguignon et Catherine en Croatie et Isabelle et Didier en Irlande, Francis et Brigitte sont visiblement restés chez eux. Dans le dernier épisode de L'amour est dans le pré, Francis est allé chez sa prétendante, a rencontré sa fille et tout semblait bien se passer. A l'issue de ce séjour dans le Val d'Oise, le duo voulait prendre le temps qu'il fallait pour avancer et se voir le plus possible.

Face à Karine Le Marchand, Francis confie que leur relation est terminée. Il raconte qu'ils se sont rapprochés après le départ de Ghislaine. "Lors du séjour chez Brigitte, je suis accueilli comme un roi. Ça se passait vraiment bien", commence-t-il. Puis, il a laissé un petit mot sur le réveil de sa belle qui a tout fait basculer. Il lui a écrit qu'il partait pour mieux revenir. De tendres mots qui ont apparemment effrayé Brigitte. Elle finit donc par appeler Francis et lui annonce que c'est terminé entre eux. Elle lui explique vouloir tout arrêter avant que cela ne clashe entre eux.

"Ce n'est pas une mauvaise personne mais je pense que quand il y a un homme, elle prend peur", conclut Francis. C'est grâce à des amis qu'il a réussi à se remettre de cette rupture. Leur relation fait à présent partie du passé.