L'amour est dans le pré 2019 : Rupture pour Yves et Lucienne

Grâce à la participation de son frère Gégé avant lui, Yves a décidé de se lancer dans l'aventure L'amour est dans le pré 2019. Et l'éleveur bovin du Limousin de 56 ans est rapidement devenu l'un des candidats phares de cette quatorzième saison. Le bon vivant est rapidement tombé amoureux de Lucienne, elle aussi. Ces sentiments sont-ils toujours d'actualité ?

Yves et sa "Lulu" ont vite craqué l'un pour l'autre et le séjour chez la prétendante a confirmé leurs forts sentiments. Mais voilà, lors de leur voyage au Maroc, des tentions sont nées au sein du duo. Chacun a avoué à l'autre qu'il avait des doutes concernant leur relation future et Lucienne ne cachait plus son agacement face à certaines manies d'Yves.

Face à Karine Le Marchand, l'agriculteur confie que leur relation est terminée. "Elle a commencé les reproches rapidement, dès le séjour chez elle. Elle disait que je coupais la parole... Je me suis dit après, lors du voyage au Maroc, que ça allait allait mieux... mais tout s'est dégringolé. Puis on s'est dit qu'on allait se voir mais ça n'a pas tenu jusqu'aux vacances", confie-t-il.

Ce n'est pas tout, visiblement la peur de Lucienne de quitter sa vie, a eu raison de leurs sentiments. Pourtant, on apprend que Lucienne était en train de chercher un travail près de chez lui et qu'elle avait presque trouvé. Finalement, les choses sont peut-être allées trop vite et cela a effrayé Lucienne. "Je ne veux pas rester sur un échec", conclut Yves, toujours optimiste. Son frère Gégé, lui, a été déçu d'apprendre que leur histoire n'a pas fonctionné.

Enclin à la confidence, Yves a aussi raconté à la célèbre animatrice qu'il a couché avec Lucienne après le départ de Marie-Rose, c'est à dire au bout de vingt-quatre heures. Coquin !