L'amour est dans le pré 2022 : Jean dévoile son idéal féminin, une célèbre journaliste de TF1

Le grand jour est arrivé pour les fans de L'amour est dans le pré. Ce lundi 14 février 2022, M6 donne le coup d'envoi de l'édition 2022. Les téléspectateurs découvriront ainsi certains des neuf hommes et quatre femmes qui tenteront de trouver chaussure à leur pied. Parmi eux se trouve Jean, un éleveur de vaches allaitantes de 58 ans, qui réside en Auvergne Rhône-Alpes. Son idéal féminin ? Une célèbre journaliste de TF1.

Il est l'un des agriculteurs touchants de la 17e saison de l'émission présentée par Karine Le Marchand. Jean fait partie du casting et, pour bien illustrer son idéal féminin, il a donné un exemple bien précis. Dans son communiqué de presse, M6 précise tout d'abord qu'il est à la recherche d'une femme qui a entre 50 et 60 ans. Elle doit être agréable, sociable, souriante, pas timide et volontaire pour s'occuper de la maison. Physiquement, l'agriculteur adore les cheveux bouclés au carré, "comme Marie-Sophie Lacarrau". Une référence qui ne devrait pas manquer de faire réagir la présentatrice de JT de 13H de TF1, qui a remplacé Jean-Pierre Pernaut en janvier 2021. Afin de mettre toutes les chances de son côté, le candidat a refait sa dentition comme le précise Le Parisien.

C'est sur un coup de tête, après avoir vu l'un des bilans de la saison 15 de L'amour est dans le pré, que Jean a écrit puis envoyé une petite carte pour s'inscrire à l'émission de dating. "Il faut savoir réagir avant de sombrer dans la dépression ou l'alcoolisme", a-t-il précisé à M6 C'est un homme simple qui n'a pas eu un début de vie facile. Né de père inconnu, il a été placé à la DDASS à l'âge de cinq mois et demi car sa mère ne pouvait l'assumer seul. C'est donc en famille d'accueil qu'il a grandi.

Une fois adulte, il a connu deux grandes histoires d'amour. La première a duré dix ans. En sont nés deux garçons. Il a ensuite eu une fille avec une femme avec qui il a partagé sa vie pendant vingt ans. "Mais l'usure du couple a mis fin à ces histoires" précise M6. Un schéma qu'il ne souhaite pas reproduire avec son éventuelle prochaine compagne. Il compte bien passer les trente prochaines années de sa vie avec elle et a pour projet de s'accorder des vacances en sa compagnie. Une grande décision pour celui qui n'est jamais parti à plus de 40 kilomètres de sa ferme.