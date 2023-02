L'amour est dans le pré 2023 : Un candidat dévoile sa maison particulière, les moqueries et parodies pleuvent

L'amour est dans le pré 2023, ça continue. Le 30 janvier dernier, les téléspectateurs de M6 ont découvert la première salve des portraits de l'émission de dating, présentée par Karine Le Marchand. L'aventure s'est poursuivie ce lundi 6 février avec les derniers portraits. Et une séquence n'a pas manqué de faire réagir les internautes.

Chaque année, les téléspectateurs de M6 attendent avec impatience de découvrir la nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Mais avant cela, il y a une étape qu'ils savourent toujours autant : celle des portraits. La présentatrice de 54 ans part à la rencontre des agriculteurs afin d'en savoir plus sur leur vie et leurs attentes. Cette année, ce sont 14 candidats qui tentent l'aventure, dans l'espoir de trouver l'amour de leur vie. Ils sont 11 hommes et 3 femmes âgés de 26 à 62 ans à se présenter. Après avoir découvert Baptiste, Roméo ou encore Christine, il était temps de faire plus ample connaissance avec les sept derniers agriculteurs de cette saison 18.

Une maison qui intrigue

Et Clément n'a pas manqué de faire parler. Le jeune homme de 26 ans est très proche de sa famille. Tous vivent non loin les uns des autres. "J'aime bien être pépère. J'ai mes petites habitudes", a révélé le passionné de sport qui participe à des compétitions de triathlon. Il a ensuite expliqué qu'il était propriétaire d'une maison, à 500 mètres de chez ses parents. Une habitation dans laquelle il est censé habiter. Mais très vite, il est retourné vivre chez son papa et sa maman, car la solitude le pesait. La décoration du candidat est donc... très minimaliste. Un détail qui a inspiré les internautes. Nombreux sont ceux à avoir parodié une image sur laquelle on le voit assis seul sur son canapé (très) loin de sa télévision.

"Clément ça change de ceux qui ont une maison 'en cours' : dans son cas la maison est là, c'est juste lui qui est pas dedans", "Clément, le bg de la saison qui aurait pu battre le record de nombre de lettres reçues s'il n'avait pas parlé de lui", "Est exceptionnellement autorisé la formule 'il est attachiant' dans le cas de Clément ", "Pour bien illustrer que #Clément s'ennuie chez lui et préfère vivre chez ses parents, on nous le montre regardant @courbet_julien sur @m6", "Minimaliste chez lui", "Clément vit dans une cuisine témoin Schmidt", "Sérieusement, on en a vu des décos moches, immondes, ringardes, flippantes, des animaux empaillés, des frigos crades etc. Mais c'est l'intérieur le plus triste qu'on a vu... Le doss pue le seum..." a-t-on notamment pu lire.