L'Amour est dans le pré, deux candidats inséparables : des photos interrogent... Timide mise au point

Que se trame-t-il entre Zakia et Stéphane ? Les deux candidats de la seizième saison de L'Amour est dans le pré, récemment diffusée sur M6, font l'objet de rumeurs insistantes ces derniers jours. Et pour cause, le duo qui a participé séparément à l'émission s'affiche très complice sur Instagram. Sur leurs comptes respectifs, ils ont multiplié les photos tirées de leur séjour à Toulouse. Au programme : petit tour dans la ville rose et déjeuners gourmands dans de délicieux restaurants autour d'un verre de champagne.

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes leur prêtent une idylle. "Je vous vois bien tous les deux", "Très beau couple", "Vous êtes bien collés tous les deux", "Je veux y croire à votre couple", peut-on lire, entre autres. Toutefois, il semblerait que seule une belle amitié soit née entre Zakia et Stéphane. C'est ce que l'ex-prétendante du programme a discrètement fait savoir en légende de son dernier post. Alors qu'elle prenait encore une fois la pose au côté du charmant ambulancier de 51 ans, elle a ajouté le hashtag "amitié".