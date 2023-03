L'amour est dans le pré : La maison d'un agriculteur vandalisée par des "merdeux", "j'ai ramassé 400 kilos de vitres"

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré ont connu Thierry, alias "coquin de sort" en 2015, lors du tournage de la 10ème saison de l'émission. Toujours célibataire en 2022, l'agriculteur avait une nouvelle fois tenté sa chance lors de la 17ème saison, en vain... Aujourd'hui, le viticulteur est au casting de Familles d'agriculteurs : au plus près de leurs vies, diffusé sur RMC Story. Désormais devenu célèbre et très apprécié des téléspectateurs, il n'hésite plus à se confier sur ses peines de coeur et même sur d'autres sujets parallèles, comme la construction de sa maison. En effet, depuis 26 ans maintenant, Thierry tente de construire une grande maison. Mais les travaux avancent avec peine et sont encore très loin d'être finis malgré les longues années qui ont passé...

Interrogé par nos confrères de Purebreak, Thierry a donné des nouvelles de son petit (grand) cocon en travaux. "Elle est toujours en construction... Dès que j'ai fini mes vignes - c'est-à-dire dans deux mois, il me reste encore 6 hectares à tailler -, je m'y remets ! Sur mes 20 hectares, il m'en reste encore 6. Et après, je rattaque mes travaux. Je vais poser la toiture et j'y habite en 2026. Actuellement, je suis dans la ferme de mes parents...", a-t-il expliqué dans un premier temps.

Ils m'ont tout cassé...

Il faut dire qu'avec son travail très prenant, Thierry cumule les petits retards. L'été dernier, en août 2022, de terribles actes de malveillance ont une nouvelle fois forcé l'agriculteur à retarder l'avancement des travaux. "Une équipe de cowboys est venue, des petits merdeux. Ils m'ont tout cassé, m'ont arraché les portes et les fenêtres. J'ai ramassé 400 kilos de vitres !", a-t-il révélé avec colère.

Mais qu'à cela ne tienne, Thierry n'est pas du genre à se laisser abattre. Eternel optimiste, il compte bien se retrousser les manches et finir sa fameuse maison pour 2026. Quant aux vandales, il espère qu'il seront retrouvés et punis. Il a d'ailleurs porté plainte. "J'avais acheté la toiture complète... C'était fin août et le maçon devait venir en septembre il y a deux ans et demi, trois ans de ça. Les gendarmes sont venus et j'ai porté plainte contre X", a-t-il assuré pour conclure. Heureusement, Thierry peut désormais compter sur le soutien de sa nouvelle amoureuse rencontrée "il y a quelques semaines".