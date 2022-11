L'amour est dans le pré : Rupture choc pour un agriculteur... qui a déjà retrouvé l'amour ! (SPOILER)

La saison 17 de L'amour est dans le pré touche à sa fin. Après plusieurs semaines d'aventure, il est temps pour Karine Le Marchand de faire le point avec les candidats en quête de la personne idéale. Dans le prochain épisode, attendu le 7 novembre et déjà disponible sur Salto, l'animatrice rencontrera notamment Sébastien.

Le charmant Corse éleveur de cochons avait choisi d'inviter chez lui quelques jours la confiante Perrine et la fragile Léa à l'issue des speed-datings. Deux femmes aux caractères diamétralement opposés, ce qui a provoqué des étincelles. En effet, la cohabitation à trois s'est révélée être un cauchemar pour tous car dès le début, l'ambiance était très tendue entre les deux prétendantes, jusqu'à ce qu'un gros clash éclate. Tout s'était apaisé lorsque Sébastien a éconduit Perrine, expliquant avoir un penchant plus prononcé pour sa rivale Léa. Une fois seuls, l'agriculteur et la jolie brune avaient pu entamer tranquillement leur idylle et on les quittait en pensant que celle-ci durerait.

Pourtant, c'est seul que Sébastien s'est présenté devant Karine Le Marchand pour le bilan. Avec Léa, il a finalement rompu très rapidement. "Je l'ai appelé et je lui ai dit : 'Léa écoute, je ne vais pas venir en Alsace, ça ne va pas le faire, je n'ai pas ce feeling qui me dit qu'on va aller plus loin'. Et je lui ai dit que j'espérais qu'elle soit heureuse, qu'elle trouve la personne qui lui convienne car elle le mérite mais ce n'est pas moi", a-t-il avoué.

Sébastien a retrouvé l'amour

L'expérience L'amour est dans le pré n'aura donc pas été fructueuse pour Sébastien mais, qu'à cela ne tienne, il réservait une autre surprise à l'animatrice : il est en couple ! Cela fait même "deux, trois mois" qu'il s'épanouit auprès d'une certaine Charlène, âgée de 32 ans. "Juste après Léa", en a donc déduit Karine Le Marchand. Et pour Sébastien de confirmer en expliquant les circonstances de leur rencontre : "Une copine m'a demandé un coup de main pour déménager et c'est là que j'ai rencontré sa meilleure amie qui habite à 1h de chez moi en Corse."

L'agriculteur était ensuite fier de confier être aujourd'hui un homme "amoureux". "Pour moi, c'est la bonne ! C'est la fille top qui s'entend avec tout le monde, on a commencé à chercher pour prendre un appartement ensemble. (...) J'espère que ça va marcher et que ça va continuer comme ça". C'est bien tout ce qu'on lui souhaite !