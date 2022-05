L'amour est dans le pré : Rupture surprise pour un agriculteur et sa belle brune, son message touchant

L'amour aura duré moins d'un an pour Vincent. L'agriculteur révélé en 2021 dans L'amour est dans le pré a malheureusement retrouvé son statut de célibataire. Il s'est en effet séparé de sa belle Justine et il a confirmé la nouvelle sur Instagram ce mercredi 11 mai 2022.

Pour l'occasion, l'éducateur équestre de 40 ans a partagé une photo de leur couple aujourd'hui désuni et à écrit, sans amertume aucune : "Malheureusement, je suis obligé d'annoncer cette triste nouvelle car je reçois trop de messages concernant ma relation avec Justine. Aujourd'hui, la vie a décidé que nos chemins ce séparent. Nous ne sommes pas fâchés et j'espère pouvoir re-vivre de si bons moments un jour. Je crois en la vie et je nous souhaite des jours plus heureux".

Loin de se morfondre, Vincent se console à l'idée d'être bien entouré dans son quotidien et ne souhaite garder que le positif de son idylle avec Justine. "Je me rattache aujourd'hui à mes enfants et mes chevaux qui sont ma vie. Justine, tu resteras pour moi quelqu'un qui a beaucoup compté", lit-on.