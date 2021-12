"Très bientôt" : Vincent et Justine (L'amour est dans le pré) annoncent une grande nouvelle

Vincent est un homme heureux et amoureux. Le candidat de L'amour est dans le pré 2021 (M6) est actuellement en couple avec une femme prénommée Justine. Et le 23 décembre, l'éducateur équestre de 40 ans a annoncé une bonne nouvelle.

L'aventure L'amour est dans le pré n'a pas été très concluante pour le beau brun. Après le départ précipité d'Hafsa (une esthéticienne de 34 ans), il s'est mis en couple avec celle qu'il avait choisie. A savoir Natacha, une téléconseillère à la Caisse primaire d'assurance maladie de 26 ans qui l'avait séduit avec sa joie de vivre et sa fraîcheur. Mais, lors de sa venue chez elle, il s'était rendu compte qu'ils ne pourraient construire un avenir ensemble. C'est donc seul que Vincent a fini l'aventure.

L'émission présentée par Karine Le Marchand lui a tout de même permis de trouver l'amour avec Justine, une belle brune aux cheveux longs de 33 ans. Bien qu'ils se fassent discrets, les tourtereaux filent toujours le parfait amour aujourd'hui. Pour preuve, Vincent a parlé d'elle lors d'une session de questions/réponses qu'il a organisée sur Instagram. Il a tout d'abord expliqué que sa belle le soutenait à 100% dans son travail : "Juju est passionnée par les chevaux. Elle me soutient au quotidien, mais ce n'est pas son métier. Elle est souvent avec moi sur les show."

Vincent a ensuite confié qu'il était plus heureux que jamais avec Justine. Et, quand on lui a demandé si elle allait venir vivre chez lui en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il a répondu : "Très bientôt." Une nouvelle qui réjouira à coup sûr leurs fans.

Lors du bilan, les amoureux étaient revenus sur leur rencontre. Ainsi, les téléspectateurs ont appris que Justine n'avait pas regardé l'émission. Ce sont des proches qui lui ont parlé de Vincent en le découvrant à la télévision, car ils étaient persuadés qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. La jeune femme l'a donc suivi sur Instagram et elle lui a envoyé un message quand elle a découvert qu'il était en vacances dans sa région, la Côte Basque. Ils ont fini par boire un café. Un mois et demi plus tard, ils se sont revus pour le week-end et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés.