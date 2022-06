L'amour est dans le pré : Un couple star bientôt parent pour la 1re fois après une fausse couche

C'est une excellente nouvelle que viennent d'annoncer deux anciens candidats de L'amour est dans le pré. Nicole et François, l'éleveur de vaches de la saison 14, en 2019, ont révélé sur leur compte Instagram commun que leur famille allait s'agrandir dans les mois à venir.

Afin de partager cet heureux événement avec leur communauté, les tourtereaux ont publié une photo sur laquelle on peut découvrir un petit body noir à manches courtes accroché sur un mur. "Né pour conduire les tracteurs avec mon papa", peut-on lire. Juste en bas, posés sur un pouf, on découvre des petits chaussons bleus. Les internautes ont donc bien vite compris que Nicole était enceinte de son premier enfant avec François. Un petit garçon si l'on en croit la couleur des petits chaussons. "Nous avons attendu pendant quatre mois avant de l'annoncer. La famille s'agrandit", peut-on lire en légende de la tendre publication.

Un bonheur d'autant plus immense pour Nicole et François car il y a deux ans, ils ont connu un drame comme ils l'avaient confié lors d'un épisode de L'amour vu du pré, diffusé en novembre 2021. "Je suis tombée enceinte, c'était il y a un an et demi environ. Et malheureusement, un mois et demi après, j'ai fait une fausse couche. Actuellement, on est en démarche PMA pour avoir un petit coup de main pour fonder notre famille", avait confié la jeune femme. Ils n'avaient en effet pas perdu l'espoir de devenir parents un jour. Un rêve qui va devenir réalité dans cinq mois si tout va bien.

Pour rappel, c'était une évidence entre François et Nicole. Dès les speed-datings de L'amour est dans le pré 2019, la jeune femme avait tapé dans l'oeil de son bel agriculteur. Une fois à la ferme, tous deux se sont rapidement mis en couple et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Après quelques mois de relation, la belle brune avait emménagé chez son cher et tendre. Et bientôt, ils vivront l'un des plus grands bonheur de la vie.

Nous adressons toutes nos félicitations à Nicole et François !