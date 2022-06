L'amour est dans le pré - Un couple star toujours en couple : apparition surprise, changements physiques apparents

Pour certains, L'amour est dans le pré a complètement changé leur vie. Grâce à l'émission romantique de M6 présentée par Karine Le Marchand, des agriculteurs ont mis fin à leur solitude en trouvant leur moitié. Ce fut le cas de Jean-Marc. Le viticulteur, céréalier et éleveur de vaches allaitantes installé en Bourgogne avait craqué en 2017 pour sa prétendante Françoise. Et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés.

Les internautes ont pu avoir de leurs nouvelles dans la journée de lundi 20 juin 2022 par le biais de Julie, une autre agricultrice de L'amour est dans le pré révélée en 2017. L'éleveuse de chevaux de 39 ans a partagé une photo d'elle en compagnie du couple qui lui a rendu visite. "Un super moment entre amis ! Ravi de ce moment avec vous ! Gros bisous à tous les deux !!", a-t-elle légendé, réjouissant au passage ses abonnés. "Cela fait bien plaisir de voir des anciens qui sont toujours amoureux", peut-on lire notamment.

On constate que Jean-Marc et Françoise ont quelque peu changé physiquement par rapport à leur dernière apparition publique. Les téléspectateurs de M6 avaient notamment découvert une Françoise très apprêtée à l'époque, les cheveux lâchés et joliment ondulés ainsi que dotée d'un maquillage discret qui mettait ses yeux en valeur. Rien à voir à sa participation à l'émission la saison précédente, lorsqu'elle était venue pour Eric. Et aujourd'hui, ses cheveux ont grisonné et restent attachés en queue de cheval. L'ex-prétendante se dévoile également avec des lunettes posées sur le nez. Jean-Marc est lui aussi différent physiquement depuis qu'il a décidé de se laisser pousser les cheveux. Car dans le passé, il arborait plutôt une coupe très courte. (Voir notre diaporama).