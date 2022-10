L'amour est dans le pré : Un ex-prétendant, désormais en couple avec une Miss, de retour !

Surprise dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré ! Lundi 10 octobre 2022, les téléspectateurs retrouveront un ancien prétendant, comme certains ont déjà pu le voir sur les images d'ores et déjà disponibles sur Salto mais qui ne seront diffusées sur M6 que la semaine prochaine. Et il n'apparaît pas célibataire ! En effet, ce dernier est en couple avec une ancienne Miss. C'est lorsque les caméras vont suivre Agnès et ses deux prétendants Eric et Christian que cet ex-candidat va faire son retour.

Après son divorce d'avec son ex-mari, qui est également le père de ses trois filles, la maître brasseuse de cette dix-septième saison est à la recherche de celui qui fera battre son coeur : un homme dynamique, joyeux et prêt à démarrer une nouvelle aventure avec elle. A l'issue des speed-dating, elle a convié Eric, maître brasseur lui aussi, et Christian, bricoleur, chez elle. Dans le prochain épisode, elle organise une soirée rock avec ses deux prétendants. Et c'est lors de ce moment festif que le trio retrouve Bruno. Ce dernier connait bien l'émission puisqu'il a tenté de séduire Nathalie la saison dernière. Finalement, l'agricultrice avait craqué pour Stéphane.

Mais s'il n'était pas reparti au bras de sa belle et douce, Bruno a tout de même fini par trouver l'amour. En effet, il était accompagné de sa nouvelle compagne, une belle brune prénommée Christine. Au cours de la soirée, le duo s'est montré plutôt proche et complice. L'ancien prétendant de Nathalie avait déjà révélé être en couple. C'est en janvier dernier qu'il présentait sa belle dans les colonnes de Vosges Matin. L'occasion de découvrir que la belle Christine avait été élue Miss de sa commune de Liffol-le-Grand dans les années 1980. "Christine a tout réuni chez une femme : sensible, douce, adorable et belle, avait confié celui qui s'était pris une "douche de caca" à l'antenne. Nous avons beaucoup de points communs. C'est hallucinant ! Il ne reste plus qu'à lui faire découvrir la moto." Un coup de foudre partagé par la jeune femme qui avait révélé apprécier chez Bruno "sa gentillesse, son calme, sa façon de [lui] parler". Depuis, l'histoire semble durer !