Bruno (L'amour est dans le pré) en couple avec une Miss ! L'ex-prétendant de Nathalie se confie

Lors de la seizième saison de L'amour est dans le pré, diffusée en 2021 sur M6, Nathalie, éleveuse de veaux, a été courtisée par un certain Bruno. Le prétendant avait finalement quitté l'émission de dating. S'il ne s'est pas mis en couple avec l'agricultrice qu'il était venu séduire, le voilà désormais heureux et comblé en amour, comme il le raconte lui-même en interview pour Vosges Matin mercredi 5 janvier 2022.

Bruno n'est plus un coeur à prendre ! Peu après avoir quitté le domicile de Nathalie, laissant la place à Stéphane, l'autre prétendant, il a trouvé sa moitié. En effet, le cheminot présente Christine, sa nouvelle compagne rencontrée en mai dernier lors d'une soirée chez des amis en commun. L'heureuse élue est âgée de 51 ans et est maman de trois enfants. Elle a été élue Miss de sa commune dans les années 1980 et officie aujourd'hui comme agent dans un service hospitalier.

"Christine a tout réuni chez une femme : sensible, douce, adorable et belle, confie Bruno, qui s'était pris une "douche de caca" à l'antenne, à nos confrères. Nous avons beaucoup de points communs. C'est hallucinant ! Il ne reste plus qu'à lui faire découvrir la moto." De son côté, elle indique ce qui l'a séduite chez l'ancien prétendant de Nathalie : "J'ai tout de suite apprécié sa gentillesse, son calme, sa façon de me parler."

L'histoire d'amour a vu le jour en mai dernier. Alors, lors de la diffusion de L'amour est dans le pré, Bruno et Christine étaient déjà en couple. Et la belle a ressenti quelques craintes... "Lorsque Bruno m'a parlé de l'émission, j'ai eu peur. On m'avait mise en garde par ailleurs. Je me suis posé beaucoup de questions au début", se souvient-elle. Et pour cause, Bruno a reçu une vague d'amour, entre courriers, appels et photos de femmes qui souhaitaient tenter leur chance auprès de lui. L'une de ses femmes s'est même présentée au domicile de Bruno au lendemain de la diffusion du premier épisode sur M6. "Quand elle m'a vue, elle a compris", raconte Christine.

Depuis, le couple file le parfait amour. Bruno et Christine ont même passé de superbes vacances au Portugal l'été dernier. L'occasion pour la belle de prendre l'avion pour la première fois. Une expérience partagée avec sa moitié !