L'amour est dans le pré : Une ex-prétendante tombe amoureuse dans une autre émission !

Le lundi soir est consacré à l'amour sur M6 ! Après Mariés au premier regard en première partie, la chaîne diffuse Et si on se rencontrait ? Le concept est simple : des caméras ont suivi une poignée de Français, inscrits sur des sites ou applications de rencontre, au moment où ils décident de voir en vrai la personne avec qui ils échangent en ligne. À la suite de cette première rencontre, les prétendants doivent choisir de poursuivre le rendez-vous en passant le week-end ensemble ou de mettre fin à la relation.

Ce 28 mars 2022, c'est la candidate Stéphanie qui a notamment suscité l'attention sur les réseaux sociaux. Et pour cause, elle n'est pas inconnue du grand public. À 49 ans, cette dog-sitter passionnée de chamanisme et de spiritualité, a participé dans le passé à une autre émission romantique : L'amour est dans le pré.

C'était en 2021, dans la saison 16. Stéphanie était alors la prétendante de Vincent, le vigneron. L'expérience n'avait toutefois pas été concluante puisque que la jolie blonde avait vite réalisé qu'aucun futur n'était possible avec l'agriculteur. Elle était végétarienne et lui fou de viande, elle était maniaque et lui avait tendance à tout laisser trainer derrière lui. C'est donc naturellement que Stéphanie avait décidé de quitter l'aventure, mais non sans avoir une dernière grosse dispute avec Vincent d'abord. L'agriculteur avait vite haussé le ton avec sa prétendante quand il a appris qu'elle avait donné à ses chiens les restes de la veille. Il lui avait également reproché d'avoir fait trop de sauce pour la salade. "Ne me crie pas dessus. Ferme ta bouche, tu ne me parles pas comme ça. Pour qui tu te prends !", s'était-elle emportée.

Stéphanie semble cette fois-ci avoir trouvé son "âme-soeur" en la personne de Stéphane dans Et si on se rencontrait ?. Après trois mois d'échanges virtuels quotidiens, ils se sont rencontrés pour la première fois et entre eux, le courant est très vite passé. Ils ont même échangé un premier baiser à l'issue de leur rendez-vous.