L'anniversaire d'une influenceuse vire au drame : 3 morts, dont son mari

Quand la fête tourne au drame. Samedi 29 février 2020, Ekaterina Didenko célébrait ses 29 ans, lors d'une grande soirée d'anniversaire qui se tenait dans un centre aquatique de Moscou. Trois invités ont perdu la vie en plongeant dans une piscine remplie de 30 kilos de glace carbonique, d'après l'agence de presse TASS citée par 20 Minutes. Bien que celle-ci produise une fumée très jolie (et pratique pour prendre de belles photos sur Instagram), la glace carbonique entraîne un risque d'asphyxie lorsqu'elle passe à l'état gazeux.

Ainsi, la jeune russe Ekaterina Didenko a perdu son mari, Valentin, dans cet accident qui aurait pourtant pu être si facilement évité. De plus, le jet de l'eau de glace carbonique - qui rappelons-le, est la forme solide du dioxyde de carbone - peut créer des tourbillons de fumée, comme provoquer une explosion. Sur les trois victimes, deux sont mortes sur place et une à l'hôpital. Quatre autres personnes ont été blessées dans cet incident et une enquête a été ouverte.

Ekaterina Didenko n'a pas encore réagi à cette terrible perte. Comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, elle avait accueilli deux enfants en bas âge avec son défunt mari, Valentin. Suivie par 1 million de personnes avant le drame, cette influenceuse avait gagné en popularité en faisant la promotion de produits pharmaceutiques sur les réseaux sociaux.