La chanson challenge sur TF1 : Nikos Aliagas chante et fait le show

Jenifer, Soprano, Pascal Obispo, Kendji Girac, Amel Bent,... La grande première de l'émission "La chanson challenge" diffusée sur TF1 le 17 août 2019 a rassemblé de nombreux artistes de la chanson française. Et le public était également au rendez-vous avec 2 731 000 téléspectateurs présents devant leur poste pour découvrir ce premier numéro. Un show hors du commun qui nous a également offert de très nombreuses surprises. Au programme ? Les artistes se sont lancés tour à tour un défi : interpréter un titre à l'opposé de leur univers habituel.

Devant plus de 10 000 spectateurs venus dans les arènes de Nîmes contempler ce spectacle, Nikos Aliagas a été l'une des grandes stars de cette soirée. Pour la première fois, l'animateur de 50 ans a osé chanter sur scène. Avec son complice Patrick Fiori, les deux hommes ont réussi à créer une mise en scène incroyable...

Moi c'est Daft... Et moi c'est Punk. On est les Daft Punk

Alors que Patrick Fiori, venu masqué, interprétait le titre Get Lucky du groupe Daft Punk, le second membre du groupe Daft Punk arrive, également avec un casque. Les deux hommes terminent leur prestation puis ôtent leurs casques. Patrick Fiori d'abord, puis... Nikos Aliagas ! Ils déclarent : "Moi c'est Daft... Et moi c'est Punk. On est les Daft Punk". Surprise générale dans le public. Et ce n'est pas tout ! Félicité par Patrick Fiori, Nikos répond :"T'as rien vu encore ! Ça c'est pas un challenge, ça c'est un amuse-bouche. Le vrai challenge c'est que je peux faire chanter 12 000 personnes..." Il commence alors à chanter le tube Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman devant une foule (déjà) conquise.

Des challenges réussis à 100% !

Il y eut aussi bien d'autres surprises pendant l'émission. Soprano a tenté de maitriser l'opéra avec le morceau Caruso de Lucio Dalla, Zaz a chanté le titre Tous les mêmes de Stromae, Shy'm s'est transformé en Spice Girl pour interpréter Wannabe, Zazie a même rappé sur le son d'Orelsan : Basique. En bonus, plusieurs artistes ont chanté leurs nouveaux tubes, comme le futur papa M.Pokora et son titre Tombé, Jenifer et son tube Comme c'est bon ou encore Kendji Girac et son single Que dieu me pardonne.