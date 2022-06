La Chanson de l'année : Une enquête ouverte pour l'affaire des piqûres et déjà un suspect

C'est le vendredi 3 juin 2022, à Toulon, que s'est déroulé le tournage du dernier numéro de La Chanson de l'année, présenté par Nikos Aliagas. Un concert une fois de plus exceptionnel qui a été diffusé le lendemain, sur TF1 et qui s'est terminé par le sacre d'Amir, qui a partagé la scène avec sa femme Lital - enceinte de leur 2e enfant -, pour son titre Rétine. Bien que les artistes aient fait le show et aient tout donné sur scène pour le public, le spectacle a viré au cauchemar pour certains spectateurs. Comme l'a dévoilé BFM Toulon Var, des attaques à la seringue ont eu lieu. Ce lundi 6 juin, l'AFP a dévoilé une nouvelle information.

Face aux plaintes déposées, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête. Et deux personnes auraient été interpellées. Selon l'AFP, l'une d'elles a été placée en garde à vue puis mise en examen. Il s'agirait d'un jeune homme âgé de 20 ans et vivant à Toulon. Il aurait été placé en détention provisoire pour des faits de "violences aggravées par arme et par la préméditation", a annoncé Samuel Finielz, procureur de la République de Toulon. Bien que deux femmes aient assuré l'avoir reconnu, l'individu en question nie les faits qui lui sont reprochés. "En l'état de la procédure, l'homme conteste entièrement les faits mais, au vu des dépositions des victimes, le parquet a estimé qu'il existait des charges suffisantes pour ouvrir une information judiciaire et le présenter à un juge", est-il précisé. Affaire à suivre donc.

Rappelons que, malgré l'important dispositif mis en place, des bousculades et une bagarre générale auraient éclaté lors du tournage de La Chanson de l'année. , Samuel Finielz, a annoncé qu'il y avait quatorze victimes de piqûres et que celles-ci avaient porté plainte. Mais France Bleu a précisé que l'on ignorait si elles avaient été droguées. Une agent de sécurité aurait néanmoins été hospitalisée à la suite d'un malaise. "Mais nous n'avons pas pu encore déterminer si ce malaise était lié à une substance nuisible introduite dans la seringue ou à la situation de stress qu'elle venait de connaître", avait expliqué le procureur.