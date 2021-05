La Lettre : Sophie Davant en larmes et émue devant Kendji Girac et Chimène Badi

13 / 60

Exclusif - Bilal Hassani, et la famille de Hugolain (sa mère Laura et son père, ses deux soeurs, et sa grand-mère) - Enregistrement de l'émission "La Lettre", présentée par S.Davant, qui sera diffusée le 29 mai 2021 sur France 2. Le 16 octobre 2020 © Cyril Moreau / Bestimage