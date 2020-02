Lady Gaga : Son avertissement à Shakira et Jennifer Lopez avant le Super Bowl

Lors d'un spectacle donné à Miami, la sulfureuse Lady Gaga a tenu à donner un petit avertissement à Jennifer Lopez et Shakira. Choisies pour chanter lors de la mi-temps du Super Bowl le 2 février 2020, Shakira et J.Lo vont interpréter plusieurs de leurs tubes sur scène devant des milliers de spectateurs. Un brin autoritaire, la star du film A Star is born a déclaré :"Je ferais mieux de ne pas entendre de playback demain !"

Je t'aime J. Lo. Je t'aime Shakira

Ancienne star ayant chanté lors de la mi-temps de ce grand championnat de football américain (en 2016 et 2017), Lady Gaga a toujours dénoncé la pratique du playback lors des concerts. Après cette petite pique, l'artiste de 32 ans a calmé le jeu en déclarant :"Tout mon amour à tous ceux qui vont jouer et se produire demain. J'espère qu'ils se sentiront tous aussi chanceux que moi en ce moment. Je t'aime Miami. Je t'aime J. Lo. Je t'aime Shakira". L'interprète du tube Bad Romance a ensuite pris un moment pour se remémorer cette expérience qui fut inoubliable pour elle :"Je me souviens du spectacle de la mi-temps et c'était l'une des choses les plus belles et les plus spéciales qui me soit jamais arrivée."

"Folle" amoureuse d'un beau brun

Ce même samedi 1er février, a été aperçue en string à la terrasse de son hôtel, en charmante compagnie. La chanteuse serait actuellement en couple avec un bellâtre répondant au doux nom de "Michael" selon TMZ. Vus pour la première fois ensemble lors du Nouvel An au Park Theater de Las Vegas, l'artiste serait "folle" de son nouveau chéri. Une source aurait d'ailleurs indiqué à TMZ à propos de cette idylle :"Ils ont fait le tour de Los Angeles et ont passé beaucoup de temps chez elle. Elle l'emmène partout où elle va." Après ses ruptures avec Christian Carino puis Dan Horton, ce nouvel homme semble convenir en tous points à notre chère artiste américaine qui débute 2020 en beauté (et en nudité) !