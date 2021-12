Laeticia Hallyday aux anges : soirée cinéma riche en émotion avec Jade et Joy

Les fans de Johnny installés en Californie ont eu une belle surprise mercredi soir ! La première mondiale du docu-live inédit Mon nom est Johnny s'est en effet tenue le 1er décembre 2021 au Regal Cinema de Los Angeles. Installées dans la Cité des anges, Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy (17 et 13 ans), étaient bien sûr présentes. La veuve n'a pas manqué de relayer quelques extraits de cette soirée sur les réseaux sociaux.

Mère et filles étaient toutes les trois vêtues de noir pour l'occasion. Tout sourire dans sa veste à paillettes, Laeticia Hallyday est apparue aux anges au milieu de ses adolescentes. C'est d'ailleurs en compagnie de sa cadette Joy que la veuve de 46 ans est montée sur scène pour brièvement prendre la parole et remercier les fans de leur présence (voir diaporama). A l'écran, le public a pu enfin découvrir le film de Pascal Duchêne : un docu-live sur la tournée nord-américaine de Johnny en 2014, le Born Rocker Tour, passé par Los Angeles, Miami, San Francisco, Washington, Houston, New York... qui comprend le film de sa tournée mythique aux US en DVD

et Le CD des meilleures performances live de sa tournée américaine.

En France, le film Mon nom est Johnny sera diffusé en décembre sur Canal+. Les fans pourront également s'offrir la box deluxe collector qui sera lancée le 10 décembre prochain par la Warner, la dernière maison de disque du Taulier. Une sortie qui survient au moment même où Laeticia Hallyday et ses filles s'apprêtent à commémorer les 4 ans de la mort du rockeur, le 5 décembre.