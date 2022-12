Laeticia Hallyday avoue être en plein sevrage : cette addiction transmise par Johnny

Ce lundi 5 décembre, Laeticia Hallyday était face à la tombe décorée et si éclairée de Johnny. Lors de cette veillée, qui s'est déroulée à Saint-Barthélemy, au petit cimetière de Lorient, elle a décidé de porter la même robe ravissante déjà arborée le 11 décembre 2017 lors de l'enterrement de son époux. Ses filles Jade et Joy, retenues à Los Angeles pour leurs études, lui ont manqué. Cinq ans ont passé mais la douleur est toujours présente. Il faut dire que tous les deux ils en ont vécu des choses. Depuis le premier soir de leur rencontre, et malgré leurs 31 ans de différence d'âge, ils ne se sont plus jamais quittés. Laeticia et Johnny Hallyday ont vécu des moments inoubliables mais aussi des périodes plus compliquées. Et aujourd'hui, il lui reste cette addiction qu'il lui a transmise...

La cocaïne, l'interprète de L'Envie en prenait mais elle ne l'a jamais suivi là-dessus. "Il lui a proposé d'en prendre le premier soir, mais elle a refusé", rapporte Paris Match. Mais c'est bien la cortisone, cette addiction qu'il a transmise à son épouse. Parce que ce dernier en prenait à hautes doses, comme Elvis avec son mélange de tramadol et de paracétamol. "Elle m'avoue être là, en ce moment même, en sevrage", écrit notre confrère. "J'ai des prises de sang toutes les semaines; la cortisone, c'est comme la drogue, vous êtes toujours en pleine forme. Vous êtes une âme de guerrière, vous pouvez déplacer des montagnes !" En le disant au journaliste, la mère de famille de 47 ans rit, ses yeux brillent.

On s'est raconté nos désespoirs

Cette première nuit où elle a refusé de le suivre sur cette autre addiction, c'est celle de leur première rencontre à Miami. Un moment qu'elle n'oubliera jamais. Comme confié dans le documentaire Johnny par Laeticia, diffusé sur M6 le 8 décembre. "On s'est raconté nos vies, on s'est raconté nos désespoirs, nos rêves, retrace Laeticia Hallyday dans Johnny par Laeticia. Il s'est confié à moi ce soir-là comme si j'étais sa meilleure amie, et moi je me suis confié à lui comme si c'était mon meilleur ami. On est allés au bout de la nuit ensemble, jusqu'à notre premier baiser, sur une deux chevaux dans une station service à Miami." Un baiser qui scellera leur vie, remplie d'aventures.