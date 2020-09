Laeticia Hallyday, belle-mère aimante : son message à la fille de Pascal Balland

Pascal Balland est le papa de trois enfants : un grand garçon de 19 ans prénommé Max, né de son histoire d'amour passée avec la scénariste Lili Gion ; Mathilde, qu'il a eue avec son ex-femme Marine, et la petite Madeleine (7 ans), dont la maman est sa deuxième épouse Anne-Charlotte. Cet été, après avoir profité de quelques jours de vacances aux Baléares avec ses filles, le restaurateur de 49 ans s'était envolé pour l'île de Saint-Barthélemy, où il a pu retrouver sa compagne et leurs amis communs. Son fils aîné Max était lui aussi de la partie.

En couple depuis maintenant un an, c'est en douceur que le Pascal Balland et Laeticia Hallyday construisent leur amour : "On est dans le moment présent et notre histoire se construit un pas après l'autre, tout doucement. Pour mes enfants comme pour les siens, c'est important, avait confié la veuve du Rockeur à Paris Match en juillet dernier. C'est une jolie famille recomposée. Et une jolie histoire d'amour qui me fait du bien, me ramène à la vie."