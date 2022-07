Laeticia Hallyday en deuil et dévastée : la veuve de Johnny touchée par la mort d'un proche du couple

Depuis sa rencontre avec Johnny Hallyday le 25 mars 1995 dans une discothèque de Miami et après plus 21 ans de mariage, Laeticia Hallyday a rencontré de nombreux amis du chanteur. Parmi eux, l'acteur James Caan qui était un proche du rockeur décédé à 74 ans en décembre 2017 d'un cancer du poumon. Souhaitant rendre hommage à l'acteur, la maman de Jade (née Bùi Thị Hoà le 3 août 2004) et Joy (née Maï Hường le 27 juillet 2008) a partagé plusieurs clichés de l'acteur du Parrain le 7 juillet 2022 sur Instagram.

"So sad... You will always be a legend. And you will always be missed. Thank you for sharing your immense talent with us. We'll remember you forever #JamesCaan #RIP" ("Si triste... Tu seras toujours une légende. Et tu nous manqueras toujours. Merci d'avoir partagé ton immense talent avec nous. Nous nous souviendrons de toi pour toujours #JamesCaan #RIP") écrit la compagne de Jalil Lespert.

"De tout coeur avec vous", "Sincères condoléances mes pensées vous accompagnent", "Immense talent !!! Rest in Peace Mr CAAN", "Misery, le parrain un grand Monsieur, paix à son âme", "RIP James", "Les légendes ne meurent jamais" peut-on lire en commentaires. Une triste nouvelle pour la veuve du Taulier qui a néanmoins pu compter sur le réconfort de ses abonnés.