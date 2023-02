Laeticia Hallyday : Fin de ses vacances "magiques" avec son adorable Joy, duo looké et inséparable

Un séjour dont elles se souviendront longtemps ! Ce dimanche, Laeticia Hallyday a partagé avec ses abonnés un résumé de ses derniers jours dans les montagnes enneigées du Montana avant de rentrer chez elle, en Californie. Un lieu absolument sublime où elle n'était pas seule : la quadragénaire avait en effet emmené avec elle sa fille cadette Joy (14 ans), qui a skié avec elle sur toutes les pistes. Et en a profité pour lui faire une jolie déclaration : "Les quelques jours les plus magiques dans l'un de mes endroits préférés sur terre. Je t'aime tellement Joy".

Un duo mère-fille qui a eu l'air de s'éclater, sous leurs capuches en fourrure et leurs grosses doudounes, à dévaler les pistes ou même à s'improviser de petites balades dans la neige. En tout cas, on sent dans les clichés l'immense complicité qui les lie. Et on imagine que ce genre de moments, loin de leur quotidien de Los Angeles où elles sont notamment entourées de Jade, l'aînée de la famille, mais également de Jalil Lespert, le compagnon de Laeticia Hallyday, ne peut que renforcer leur lien !