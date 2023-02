Laeticia Hallyday au sommet : vacances en famille avec Joy, un break nécessaire

Les derniers mois ont été bien chargés pour Laeticia Hallyday. Il faut dire que cette dernière mettait en place la grande exposition consacrée au rocker disparu dont le grand lancement a eu lieu à Bruxelles. C'est d'ailleurs en compagnie de ses deux filles, Jade, 18 ans et Joy, 14 ans, ainsi que de son compagnon Jalil Lespert, qu'elle a assuré son rôle comme personne et accompagné ce projet qui lui tenait tant à coeur jusqu'au bout. Désormais, Laeticia Hallyday peut donc souffler et ce sont les montagnes du Montana aux Etats-Unis qu'elle a choisies pour recharger ses batteries.

La belle a donc pris la direction des sommets américains pour profiter d'un break bien mérité. Si elle n'était pas entourée de tous ses plus fidèles soutiens, elle a pu compter sur la présence de sa plus jeune fille Joy, 14 ans, avec qui elle a enchaîné les remontées mécaniques et les descentes sur les pistes dans la station Big Sky Resort. Mère et fille ont pris la pose devant une vue à couper le souffle et de quelques flocons de neige qui passaient par là d'après la story Instagram de Laeticia Hallyday (voir notre diaporama.)

Le calme après la tempête

Laeticia Hallyday et Joy ont eu bien raison de s'offrir cette parenthèse à deux. Pas de Jalil Lespert ou de Jade dans les parages, le duo était en mode solo après les derniers jours difficiles qu'il a traversés. En effet, la veuve de Johnny Hallyday n'a pas accepté que sa fille se fasse insulter à la télévision. La séquence s'est déroulée dans Touche pas à mon poste et concernait Kelly Vedovelli.

La chroniqueuse donnait son avis sur une vidéo de Joy Hallyday publiée sur TikTok et effacée dans les minutes qui ont suivi avant qu'un usurpateur d'identité ne la publie à son tour : "Pour moi c'est le summum de la vulgarité (...) Pour moi c'est hyper vulgaire, avec sa langue, sa bouche, ses nichons. Que ce soit elle ou une autre adolescente, tu peux pas faire ça ! Parce que c'est la nouvelle génération on a le droit d'être des tepus ? Non mais arrête." A la suite de cet incident, soulevé par Joy, Laeticia Hallyday a décidé de porter plainte. Un signalement à l'ARCOM a également été réalisé.