Diaporama : Laeticia Hallyday au sommet : vacances en famille avec Joy, un break nécessaire

1 / 20 Laeticia Hallyday au sommet : vacances en famille avec Joy, un break nécessaire

5 / 20 Laeticia Hallyday s'est octroyée cette parenthèse avec sa fille Joy, 14 ans. Un break nécessaire pour le duo. Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert, accompagnés de Jade et Joy sont allés rendre visite au Manneken-Pis qui a été rhabillé en hommage à Johnny Hallyday à Bruxelles le 20 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

6 / 20 Laeticia Hallyday a porté plainte contre Kelly Vedovelli dont elle n'a pas supporté les insultes prononcées à l'encontre de sa jeune fille sur le plateau de "Touche pas à mon poste." Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert, accompagnés de Jade et Joy sont allés rendre visite au Manneken-Pis qui a été rhabillé en hommage à Johnny Hallyday à Bruxelles le 20 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

7 / 20 Un signalement à l'ARCOM a également été réalisé à la suite de la plainte. Exclusif - Kelly Vedovelli - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 02/01/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

