Laeticia Hallyday revient sur la dernière folie de Johnny : "J'étais vraiment choquée"

Suivie à Los Angeles par les caméras de 50'Inside, Laeticia Hallyday s'est souvenue, non sans émotion, de sa précédente vie avec Johnny Hallyday. Toujours aussi admirative pour le rockeur, la mère de Jade et Joy (17 et 13 ans) s'est épanchée, ce samedi 11 décembre 2021, sur la belle histoire derrière le dernier tatouage du Taulier. Un tatouage surprenant sur lequel la jolie blonde apparaît totalement nue.

Après avoir présenté les anciens lieux fréquentés par Johnny Hallyday - disparu le 5 décembre 2017 -, Laeticia Hallyday s'est ensuite dirigée vers un salon de tatouage très prisé par le Taulier. Et une fois sur place, cette dernière s'est souvenue du dernier tatouage de l'interprète de Toute la musique que j'aime. Une attention que le rockeur avait dédiée à sa bien-aimée. "C'était une photo de moi toute nue. Quand je l'ai vu j'ai dit : 'Mais attends, tu t'es fait une photo de moi nue en tatouage ?' C'est hyper gênant. C'est une photo que pour toi normalement", s'est-elle remémorée. Une attention de prime abord embarrassante aux yeux de l'actuelle compagne de Jalil Lespert mais qui s'est ensuite transformée en véritable preuve d'amour. "Au début j'étais vraiment choquée mais après c'est vrai que j'ai trouvé ça très romantique", a-t-elle ensuite ajouté, non sans nostalgie.

Une passion qu'avait Johnny Hallyday pour le tatouage et qui a rapidement également été partagée par Laeticia Hallyday. Lors d'un récent entretien accordé à nos confrères du Parisien, cette dernière s'était épanchée sur ses différents tatouages en hommage au Taulier. "J'ai commencé quand Jade est arrivée dans notre vie [en 2004, NDLR] et je me suis fait tatouer quatorze fois, Johnny beaucoup plus", expliquait la veuve de 46 ans. Des tatouages auxquels s'est récemment ajouté l'inscription "J+L", en 2020, faisant référence à son actuelle idylle.