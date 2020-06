Laeticia Hallyday : Tendre message à son père André, "malgré tout, contre tout"

Père et fille sont bel et bien rabibochés. Le 21 juin 2020, à l'occasion de la fête des Pères, Laeticia Hallyday s'est saisie de son compte Instagram pour adresser un tendre message à André Boudou. Un père qui, malgré des tensions passées, a soutenu la veuve de 45 ans après la mort de Johnny Hallyday.

"Bonne fête à tous les merveilleux papas. Et au mien tout particulièrement @andreboudou pour son amour et sa présence qui ont été d'une aide salutaire depuis le départ de mon mari, a-t-elle ainsi partagé. Merci papa pour cette bienveillance, ce goût de la vérité, ce désir de parler le langage du coeur malgré tout, contre tout, entouré de tant d'amour de tendresse de paix, c'est ce qui nous unit et qui nous rassemble. Je t'aime fort Papa et Merci !"Laeticia Hallyday n'a pas manqué de mentionner Johnny, son "étoile" qui lui manque "plus que tout au monde". Ses filles Jade et Joy (15 et 11 ans) ont elles aussi rendu hommage à leur papa sur les réseaux sociaux, en partageant quelques photos souvenirs du rockeur, qui aurait fêté ses 77 ans le 15 juin dernier.