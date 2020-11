Laetitia Bléger (Miss France 2004) en couple : elle a changé d'avis et ne veut plus d'enfant

Laetitia Bléger, ex Miss France 2004, a fait beaucoup de chemin depuis la fin de son règne. Malgré le scandale des photos dénudées qui l'a durement touchée, elle s'épanouit désormais professionnellement et amoureusement. Car oui, la jolie brune de 39 ans a trouvé le grand amour. L'idée de fonder une famille n'est toutefois pas d'actualité, contrairement à ce qu'elle pensait il y a quatre ans. "J'adorerais être maman, je n'imagine pas une vie sans enfant", confiait-elle à l'époque à nos confrères du magazine Féminin.

Aujourd'hui, Laetitia Bléger ne tient plus du tout le même discours : "Je pense le contraire. Je suis à l'aube de mes 40 ans et l'envie est passée." Sa priorité est maintenant de créer de doux et sportifs souvenirs avec son compagnon. "Je suis en couple depuis un an et très amoureuse de mon chéri qui travaille dans l'événementiel. Quand on a du temps, on passe nos journées à faire de la randonnée, du parapente, à courir. Il est très écolo et me dit que ce serait un crime de faire un enfant dans le monde actuel. On le regrettera peut-être un jour", déclare-t-elle dans les pages dans le hors-série d'Ici Paris consacré aux Miss France.

Lorsqu'elle n'est pas en train de vagabonder avec son amoureux en pleine nature, l'ancienne reine de beauté passe ses journées dans les nuages. "J'ai repris mon travail d'hôtesse de l'air dans l'aviation d'affaire depuis 2008. Je voulais retrouver une stabilité financière et une vie plus cadrée", explique-t-elle. Un métier qui a toujours été un rêve de petite fille pour Laetitia, autant que celui de devenir Miss France. "En primaire, je racontais que je voulais être hôtesse de l'air et Miss France. On se moquait un peu de moi, pourtant j'ai réussi à être les deux", se réjouit-elle.

L'intégralité de l'interview de Laetitia Bléger est à retrouver dans le hors-série d'Ici Paris en kiosque le 18 novembre 2020.