Laetitia Casta, divine en bustier pour soutenir la révélation Shirine Boutella

Le cinéma est décidément mis à l'honneur, en France, en ce début d'année. Alors que le Festival de l'Alpe d'Huez ouvre ses portes le 14 janvier 2020, la 45e cérémonie des César se prépare, doucement, mais sûrement. Le 28 février prochain, la salle Pleyel de Paris accueillera l'événement présenté par Florence Foresti. Mais en attendant que l'humoriste ne monte sur scène pour relever ce nouveau défi, nos jeunes talents tricolores commencent à goûter aux plaisirs des paillettes et des tapis rouges. Les trente-six noms présélectionnés pour obtenir la récompense du Meilleur Espoir féminin et masculin se sont réunis, accompagnés de leurs marraines et de leurs parrains, au dîner Chanel des révélations des César 2020 au Petit Palais de Paris.

Parmi les invités, Laetitia Casta et sa beauté naturelle ont fracturé les objectifs des photographes. Dans un ensemble pâle, divin, griffé Ralph Lauren – désolé Chanel... –, la comédienne de 41 ans héroïne de la série Une île n'était pas venue que pour sourire aux photographes. Au contraire : elle était la marraine d'une jeune femme très prometteuse dont vous allez entendre parler ces prochains mois, Shirine Boutella, l'un des rôles principaux du film Papicha de Mounia Meddour. Et visiblement, le courant est bien passé entre les deux actrices.

Un coup de coeur terrible pour cette personne

"Laetitia Casta est une femme absolument incroyable, écrit sa filleule sur son Instagram après avoir passé une soirée magique. Un coup de coeur terrible pour cette personne. Tellement généreuse, douce, sincère et splendide." Pour l'instant, trente-six noms sont en lice pour les récompenses des Meilleurs espoirs masculins et féminins, dont certains pas si méconnus que ça : Nora Hamzawi, Anthony Bajon, Bastien Bouillon, Luàna Bajrami. Les nominations officielles seront annoncées le mercredi 29 janvier 2020. Croisons les doigts pour que Shirine Boutella reste en compétition...