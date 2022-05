Laetitia (L'amour est dans le pré) fiancée : elle a demandé son beau rugbyman en mariage, vidéo !

Laetitia a trouvé l'amour, le vrai. Après avoir d'abord participé à L'amour est dans le pré en 2018, la jolie réunionnaise a croisé le chemin de Florian Bossart (29 ans), un joueur de rugby qui évolue au Rugby Club Portois. Laetitia a toujours fait preuve de discrétion lorsqu'il s'agissait du couple qu'ils forment mais impossible pour elle de ne pas partager avec sa communauté les grands moments qu'ils vivent.

Samedi 21 mai 2022 justement, la brunette s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer une nouvelle exceptionnelle. Avec Florent, elle va se marier ! Et c'est elle qui a fait la demande. En effet, comme on le découvre à travers la vidéo qu'elle a postée, Laetitia a emmené son homme sur un petit bout de plage romantique pour s'agenouiller face à lui et lui proposer de l'épouser. Un geste qui sort de l'ordinaire et qui a conquis Florian. "Il a dit oui !", a-t-elle fait savoir en légende.

Et de poursuivre avec une tendre déclaration d'amour : "3 ans qu'on s'est parlé pour la première fois et 3 ans qu'on ne s'est pas quitté. 3 ans de haut et de bas et 3 ans que tu me supportes ! Et moi aussi d'ailleurs mais c'est toute une vie que je veux passer auprès de toi. Je te le prouve avec cette demande officielle qui est un acte d'engagement fort. Et tu as dit oui !! Je suis prête et fière à devenir ta femme, à t'épauler et t'accompagner dans toutes les épreuves que la vie nous réservera. Je t'aime."