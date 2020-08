Laetitia (L'amour est dans le pré) : Très critiquée après 3 jours sans manger

La candidate de L'amour est dans le pré 2018 a vécu un week-end assez particulier. En story Instagram, Laetitia a révélé dimanche 2 août 2020 qu'elle avait été victime d'un malaise.

Depuis plusieurs mois, l'ancienne compagne de Raoul a adopté un nouveau mode de vie. Elle fait plus attention à son alimentation et pratique du sport. Sa silhouette s'est donc affinée depuis qu'elle a été révélée sur M6. Et depuis peu, elle a pris la décision de jeûner afin de purifier son corps. Malheureusement, elle a connu un effet auquel elle ne s'attendait pas.

Alors qu'elle jeûnait depuis quarante-huit heures, Laetitia s'est évanouie en pleine nuit. "La nuit a été difficile. Je n'ai pas très bien dormi, voire pas du tout. Du coup, je me suis levée dans les environs de 6 heures du matin pour me vider. Je me suis bien évacuée et ensuite je me suis évanouie, parce que j'ai eu des frissons, transpirations. Je pense que j'étais en train d'évacuer le mal, les toxines. Du coup ce matin je me suis sentie très très faible, je me sens encore faible, je suis allée à l'infusion citron-gingembre histoire de me requinquer pour tenir, pour NE pas craquer, on verra le déroulement de la journée", a-t-elle confié dimanche matin.

Laetitia se justifie sur Instagram

Ses déclarations ont beaucoup fait réagir ses abonnés. Si certains l'ont soutenue dans son challenge, d'autres n'ont pas compris pourquoi elle avait pris la décision de jeûner. Après l'avoir critiquée, ils se sont désabonnés. En légende d'un diaporama sur laquelle on peut la voir en bikini ou en pleine séance de yoga, Laetitia s'est donc justifiée ce lundi 3 août. "Trois jours de jeûne avec purge. Pourquoi faire un jeûne ? D'abord, pour se mettre au repos. L'énergie de la digestion représente un tiers de l'énergie totale. Bien que cela paraisse contradictoire, ne pas manger revient tout simplement à récupérer de la vitalité. Ensuite, le corps se purifie lors d'un jeûne. La peau, les reins, les intestins et le foie entament un nettoyage profond. Enfin, certains troubles peuvent être améliorés par une cure de jeûne", a tout d'abord écrit la jeune femme qui s'est récemment pacsée. Elle a ensuite expliqué qu'elle pouvait écouter son corps et ses besoins avec cette technique et que, prochainement, elle pratiquerait "sans doute des jeûnes intermittents".

"La deuxième nuit et la deuxième journée ont été les plus difficiles. La descente alimentaire et la première journée se sont bien passées. J'ai bien éliminé et bien dégonflé. Pendant ces trois jours j'ai pratiqué selon ma forme physique du yoga, de la méditation, du mandala et beaucoup de repos. Cela fait un bien fou", a conclu Laetitia, sans manquer de remercier les personnes qui l'ont soutenue.