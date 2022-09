Laetitia Milot, ex-tentatrice de télé-réalité sans limite : manipulations et jalousies... une expérience mémorable !

Laetitia Milot n'a plus rien à prouver professionnellement. La belle brune de 42 ans - participante de Mask Singer 2022 dans la peau de la Souris - s'est fait un nom dans le monde de la comédie et a multiplié les projets ces dernières années. Mais comme tous les jeunes acteurs, elle a dû se battre à ses débuts et accepter des rôles pas toujours désirés. Comme celui de tentatrice qu'elle a joué... dans l'émission de télé-réalité de M6 Opération séduction.

C'était en 2004. La chaîne diffusait alors la troisième et dernière saison du programme. Et, a partir du deuxième épisode, une comédienne qui se faisait appeler Camille a fait son arrivée sur l'île. Son but était de semer le trouble dans l'aventure avant de repartir lors du cinquième épisode. "Elle a 21 ans et a été choisie par la production pour jouer un très grand rôle dans l'aventure. Actrice et manipulatrice, elle n'aura aucune limite", indiquait la voix off du programme. Et cette candidate n'était autre que Laetitia Milot.

Interrogée sur cette aventure par nos confrère de Public à l'époque, la maman de Lyana (4 ans, fruit de son union avec Badri) avait confié : "J'ai passé le casting deux semaines avant l'émission. La prod' cherchait une comédienne assez flexible. Ils m'avaient inventé un passé et je devais rendre les filles jalouses." Une mission réussie. Des années plus tard, en 2016, lors de son passage dans Touche pas à mon poste, Laetitia Milot avait expliqué pour quelle raison elle avait accepté d'endosser ce personnage : "J'avoue que j'ai fait ça pour avoir mes heures d'intermittente du spectacle. Je courais après mes heures, et c'est dur de les avoir."

Cette période difficile est derrière elle puisque depuis, elle s'est bâtie une belle carrière sur le petit écran. De 2004 et 2018, elle a incarné Mélanie dans Plus belle la vie (série qui s'arrêtera en novembre prochain). Le public a aussi pu l'admirer dans l'adaptation télévisée de son roman On se retrouvera (TF1), dans le téléfilm de la première chaîne également Un bébé pour Noël ou encore dans les séries Olivia (TF1) et Réunions (France 2).