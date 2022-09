Laetitia Milot mariée à Badri : sa robe de mariage très originale a marqué à jamais les esprits

Depuis plus de vingt ans, Laetitia Milot file le parfait amour avec Badri. Un homme que l'actrice - qui a fait le show dans la peau de la Souris dans Mask Singer 2022 - a épousé il y a quinze ans. Et pour le grand jour, elle avait misé sur une robe de mariée pour le moins originale.

Le 30 juin restera à jamais une date particulière pour l'ancienne actrice de Plus belle la vie. Celle du jour où elle a dit "oui" à l'homme de sa vie pour le meilleur et pour le pire. Chaque année, Laetitia Milot célèbre cet événement sur Instagram afin de clamer son amour à Badri. Et la photo postée en 2020 pour leurs noces de muguet n'est pas passée inaperçue. La maman de Lyana (4 ans) a dévoilé un cliché pris le jour de leur mariage, l'occasion pour les internautes de se rappeler qu'elle avait misé sur une tenue surprenante.

Pas de robe blanche pour Laetitia Milot, elle a préféré en porter une rouge et noire comme vous pouvez le voir ci-dessous. Le haut ressemble à une sorte de bustier avec de la dentelle et le bas est en soie. Ainsi, elle était assortie à Badri qui était vêtu d'une chemise et d'un pantalon de la même couleur. Tous deux ont pris la pose complices et souriants, une photo qui montre bien leur bonheur.