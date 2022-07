Laetitia Milot fête ses 15 ans de mariage avec Badri : une photo "dossier" dévoilée

La rencontre entre Laetitia Milot et Badri a été des plus fortuites. À l'époque, l'actrice n'avait que 20 ans et était déjà en couple avec son premier amour, Yannis. Malheureusement, ce dernier est tombé gravement malade. "Le menton de Yannis devient rouge et gonfle. On apprend alors que c'est une tumeur", confiait-elle dans La Parenthèse inattendue en 2014. Et de poursuivre : "Il a commencé la chimio, la radiothérapie et il a dû être opéré. Là, j'ai laissé tomber tous les projets professionnels. Ça a été une période très, très difficile. Et un jour, après avoir passé cinq mois avec lui 24/24h à l'hôpital, où je le voyais dépérir, il me dit : 'Laetitia, va trouver un boulot au cinéma, en tant qu'ouvreuse, comme ça tu auras des choses à me raconter'". Suivant les conseils de son chéri, Laetitia Milot parvient à se faire embaucher et tombe sur Badri, qui deviendra un soutien précieux. Avant de mourir, Yannis aurait même "fait comprendre qu'il voulait qu'(elle) soit dans les bras de Badri".

Ils ont bien fini par se mettre ensemble pour ne plus jamais se quitter et se sont mariés en 2007. Près de dix ans plus tard, en 2018, le couple a accueilli leur petite fille Lyana. Un miracle après des années de combat contre l'endométriose.