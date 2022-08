Laetitia Provenchère (Familles nombreuses) : Son mari mort il y a deux ans, elle dévoile son grand regret

Le 10 août 2020 restera à jamais une triste date pour Laëtitia Provenchère. Ce jour-là, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a dû faire face à la mort de son mari Guillaume, alors qu'elle était enceinte de deux mois de ses triplées Emmy, Lyna et Noëlya (1 an). Deux ans plus tard, elle a souhaité lui rendre hommage et a fait part de l'un de ses regrets.

Mercredi 10 août 2022, Laëtitia Provenchère a posté une photo en noir et blanc. On peut la voir en train d'embrasser la tête de son fils Nolann (3 ans) qui était dans les bras de son papa. Ce dernier fixe l'objectif en souriant. Un rare cliché de bonheur comme elle l'a précisé en légende de sa publication. "2 ans que tu n'es plus à nos côtés. 'Une photographie est un fragment de temps qui ne reviendra pas'. Une photo loin d'être parfaite mais je m'en fiche, c'est le souvenir d'un instant de bonheur ! Si tu savais comme je regrette de ne pas avoir plus de photos de nous pour montrer à nos enfants à quel point on s'aime pour réussir à surmonter tout ça ! J'apprends chaque jour à vivre sans toi à mes côtés, mais nos enfants me rappellent sans cesse à quel point la vie est belle ! Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai... on s'est dit OUI, pour la vie", peut-on lire.