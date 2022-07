Laëtitia Provenchère (Familles nombreuses) : Accouchement en urgence pour ses triplées, elle raconte

C'est en mars 2022 que Laëtitia Provenchère a été révélée au grand public, dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Une jeune femme qui a bouleversé les internautes avec son histoire personnelle. Alors qu'elle était enceinte de deux mois de ses triplées Emmy, Lyna et Noëlya (1 an), elle a perdu son mari Guillaume. En août 2020, il a été victime d'un accident du travail et est mort deux jours plus tard. C'est donc seule qu'elle a donné naissance aux soeurs de Nolann (3 ans). Un accouchement qu'elle a évoqué en story Instagram.

Laëtitia Provenchère partage son quotidien dans l'émission de TF1, mais pas que. Elle se plaît aussi à dévoiler des moments de vie sur son compte Instagram. Ainsi, ses abonnés ont pu découvrir qu'elle était à l'hôpital avec ses triplées le 6 juillet dernier. "Hospitalisation du jour", avait-elle écrit. Puis, elle avait très vite rassuré ses abonnés en précisant : "C'est leur suivi de préma qu'elles ont à peu prés tous les 6 mois pour faire un bilan avec la pédiatre, la psychomotricienne et la kiné. Et ça permet d'aller faire un coucou à tout le monde et ça moi j'adore. (...) Un encadrement plus que parfait et c'est toujours un plaisir de voir le personnel de l'hôpital qui s'est occupé des filles et de moi", a tout d'abord confié la mère de famille.

Laëtitia Provenchère est ensuite revenue sur son accouchement. Emmy, Lyna et Noëlya sont nées à sept mois de grossesse. "Après, clairement pour des triplées, de toute façon c'était maximum 8 mois", a-t-elle précisé. Puis, la charmante brune a révélé qu'elle avait subi une intervention en urgence pour le bien de l'une de ses filles. "Ils me faisaient la césarienne. Elle a été faite en urgence parce qu'il y avait énormément de différences entre Emy et Lyna, et dans les grossesses multiples, c'est ce qu'ils aiment le moins et là Lyna commençait à stagner sa croissance in-utéro donc il était temps de sortir Lyna et ses soeurs pour qu'elle continuent de grossir à l'extérieur", a-t-elle poursuivi.

Aujourd'hui, les filles sont en parfaite santé et évoluent "à leur rythme". Et Laëtitia Provenchère se réjouit d'avoir vécu "une très belle grossesse", malgré le drame qu'elle a vécu.