Laetitia Provenchère (Familles nombreuses) face à la mort de son mari : la terrible annonce à son fils Nolann

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, les téléspectateurs ont découvert de nouvelles tribus. Parmi elles, celle de Laetitia Provenchère, maman solo de quatre enfants : le petit Nolann (3 ans) et les triplées d'1 an, Emmy, Lyna et Noëlya. Elle les élève seule depuis la mort de son mari Guillaume, sapeur pompier volontaire, dans un accident du travail. Auprès du podcast Le Tourbillon, la jeune femme raconte comme elle a annoncé la triste nouvelle à son fils Nolann, alors âgé de 2 ans au moment de la disparition de son papa.

Sébastien est tombé d'une échelle. Et au moment de l'accident, Laetitia Provenchère, alors enceinte de deux mois, se trouvait à quatre heures de route. Elle a donc rejoint son cher et tendre en laissant son fils à sa grand-mère. "Le dimanche, quand je rentre, avant de savoir qu'il n'y avait pas de suite pour Guillaume, j'en parle avec Nolann et lui explique que papa a eu un gros bobo", se souvient celle qui a pu compter sur la générosité de proches. A ce moment, la terrible nouvelle n'est pas encore tombée...

Finalement, la jeune maman est confrontée à la mort de son époux. Puis, elle rentre retrouver son petit garçon et prend la décision de lui dire toute la vérité, sur les conseils d'une pédopsychiatre qui indique qu'il est préférable de ne pas "tourner autour du pot". "Le 10, quand Guillaume décède, je rentre à la maison en fin de journée et là je n'en parle pas à Nolann, confie-t-elle. Je ne lui en parle que le lendemain car j'avais peur de le lui annoncer juste avant qu'il fasse sa nuit. Je lui en ai parlé le lendemain du coup. Je lui ai dit que papa était mort, qu'il était au ciel."

Dans le temps, Laetitia Provenchère est amenée à faire quelques précisions quant aux circonstances de départ de Guillaume. "Ce n'est pas que papa est parti et qu'il n'est pas revenu. Il n'est pas parti avec une autre femme. Tout de suite, ça a été un rituel. Je lui ai dit que papa a eu un très gros bobo à la tête et qu'il est mort", lance-t-elle. Puis, il est aussi utile à un moment donné de préciser le fait que papa soit "au ciel" car Nolann a développé "une espèce de lubie pour les avions". "Je lui ai expliqué que non, qu'il est au paradis et que c'est là où vont les gens quand ils sont morts", conclut-elle. Un moment extrêmement difficile pour la petite famille...