Laëtitia Provenchère (Familles nombreuses) : Ce geste après la mort de son mari qui bouleverse son quotidien

Parmi les nouvelles tribus de Familles nombreuses, la vie en XXL, Laetitia Provenchère est l'heureuse maman de quatre enfants : le petit Nolann (3 ans) et les triplées d'1 an, Emmy, Lyna et Noëlya. Une fratrie que la belle brune de 36 ans élève seule. En effet, lorsqu'elle était enceinte de ses filles, son époux Sébastien, sapeur pompier volontaire, est mort d'un accident du travail. "Heureusement, je n'étais pas seule pour surmonter cette épreuve, ma famille et ma belle-famille étaient très présentes. Ma mère est venue vivre avec moi pour m'épauler. Aujourd'hui je suis fière d'être à la tête d'une famille nombreuse", avait-elle déclaré il y a peu dans le docu-réalité. Mardi 24 mai 2022, devant les caméras de l'émission de TF1, elle révèle avoir également été très soutenue par des étrangers.

En plein tri dans les nombreuses affaires de ses triplées en compagnie de sa chère maman, Laëtitia Provenchère fait quelques confidences. C'est ainsi qu'elle raconte avoir été submergée par la bienveillance de personnes qu'elle ne connait pas et qui lui ont offert de quoi vêtir ses petites filles. "Quand j'ai accouché des triplées, j'ai eu énormément de dons de vêtements. Les gens se sont mobilisés parce que mon histoire a touché beaucoup de personnes. Il y a eu des cagnottes de faites sur les réseaux sociaux. En fait, tout le monde a été au courant de mon histoire de cette façon", se souvient la jeune maman.

Très touchée par la générosité de ces personnes qui ne la connaissent pas personnellement, la jeune femme tient à témoigner sa reconnaissance face caméra, aux côtés de sa maman venue l'aider. "Tout ce que j'ai c'est grâce aux gens. C'est toujours impressionnant de voir la quantité de vêtements qui m'a été donnée. Je trouve que c'est très touchant. Le nombre de pyjamas que j'ai par enfant, par âge... C'est énorme", lance-t-elle.

Enfin, sa participation à Familles nombreuses, la vie en XXL tient également un rôle important dans cette nouvelle vie de maman solo. Auprès de Télé 2 Semaines, Laëtitia Provenchère expliquait que le tournage a été "comme une thérapie". "Ils m'ont sortie de mon quotidien, ils m'ont posé des questions sur moi... Leur présence m'a fait du bien", confiait-elle. Un témoignage poignant.