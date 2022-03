Laëtitia Provenchère (Familles nombreuses) : ses 4 enfants nés prématurément, photos poignantes

Les Pellissard, les Santoro (qui font leur retour dans la nouvelle saison) ou encore les Galli n'ont presque plus de secrets pour les téléspectateurs de TF1 qui suivent assidûment Familles nombreuses, la vie en XXL. Mais ce mercredi 23 mars 2022, trois nouvelles familles sont présentées : les Hubert, les Boibessot et les Provenchère. Chacun a son histoire et celle de la dernière tribu est particulièrement émouvante.

Laëtitia est l'heureuse maman de Nolann (3 ans) et les triplées, Emmy, Lyna et Noëlya (1 an). Et pour chacune de ses grossesses, ses enfants étaient un peu trop pressés de pointer le bout de leur nez. Le 17 novembre dernier, à l'occasion de la journée mondiale de la prématurité, la belle brune de 36 ans a révélé qu'elle n'avait jamais mené une grossesse à terme. "17 novembre. Journée mondiale de la prématurité, à nos petits guerriers impatients de découvrir le monde ! 4 enfants et 4 prématurés, mes enfants, mes petits soldats !!! Je suis tellement fière de vous et de ce combat que nous avons mené à merveille. Il y a eu des larmes, des doutes mais surtout beaucoup de courage et d'amour pour ces semaines passées à l'hôpital. Mes rayons de soleil !!! Ma vie. Nos 4 enfants", a-t-elle écrit sur Instagram.

Afin d'illustrer ses propos, Laëtitia a publié des photos de ses quatre enfants après leur naissance. Sur la première, Nolann apparaît intubé, en train de dormir. Sur les autres photos publiées, deux de ses soeurs ont eu le droit au même sort, mais avaient un tube au niveau du nez.