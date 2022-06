Laëtitia Provenchère (Familles nombreuses) veuve : ce projet "thérapeutique" en hommage à son défunt mari

Laëtitia Provenchère a été révélée au grand public dans Familles nombreuses, la vie en XXL en mars dernier, sur TF1. Et elle a beaucoup ému les téléspectateurs avec son histoire personnelle. Alors qu'elle était enceinte de deux mois, des triplées Emmy, Lyna et Noëlya (1 an), elle a perdu son mari Guillaume. En août 2020, il a été victime d'un accident du travail et est mort deux jours plus tard. Prochainement, elle compte rendre un nouvel hommage à son défunt mari.

Le 8 juin 2022, Laëtitia Provenchère a annoncé une grande nouvelle à ses abonnés, en story Instagram. Après avoir fait tatouer le prénom de son fils Nolann (3 ans), elle comptait se rendre de nouveau chez le tatoueur, pour se faire encrer celui de ses filles Emmy, Lyna et Noëlya. Mais pas que ! Ce jeudi 9 juin, elle se fera aussi tatouer celui de Guillaume.

"Pour moi, le tatouage a un côté thérapeutique ! Je ressens beaucoup d'importance à l'idée de noter mes enfants sur mon corps, à l'idée d'en faire un pour Guillaume et moi. La vie continue, mais il sera toujours là dans chacun de nous et je veux l'avoir près de mon coeur pour le reste de ma vie", a-t-elle confié à sa communauté. Nul doute que Laëtitia Provenchère ne tardera pas à dévoiler le résultat de ses oeuvres corporelles à ses abonnés.

En mars dernier, Laëtitia Provenchère se confiait sur le drame de sa vie. "À ce moment-là, la vraie question était comment gérer ma peine et comment annoncer à un petit garçon de 2 ans, qu'il ne reverra plus son papa ? . "Ma mère est venue vivre avec moi pour m'épauler. Aujourd'hui je suis fière d'être à la tête d'une famille nombreuse", expliquait-elle. Auprès de Télé 2 Semaines, elle avait également expliqué que le tournage a été "comme une thérapie". "Ils m'ont sortie de mon quotidien, ils m'ont posé des questions sur moi... Leur présence m'a fait du bien", précisait-elle.