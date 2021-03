Lamar Odom : Séparé de sa fiancée, il l'accuse d'avoir profité de lui

Lamar Odom et Sabrina Parr ont commencé leur relation au mois d'août 2019. L'ex-joueur des Los Angeles Lakers l'a demandée en mariage le lundi 11 novembre de la même année, lors d'un dîner à Miami. Sabrina avait annoncé leur première rupture près d'un an plus tard, le mercredi 4 novembre 2020.

"Vous savez que je suis honnête et transparente, donc je dois la première à vous informer que je ne suis plus fiancée à Lamar. Ce fut une décision difficile à prendre mais c'est la meilleure pour mes enfants et pour moi-même, avait-elle écrit sur Instagram. Il y a des choses sur lesquelles Lamar doit travailler seul. Je l'aime tendrement mais ne peux plus être à ses côtés pendant qu'il cherche l'aide dont il a désespérément besoin."

Lamar et Sabrina s'étaient réconciliés quelques jours plus tard. Ils devaient se marier le 11 novembre 2021 à Miami.