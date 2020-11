Lamar Odom : Rebondissement après sa rupture avec Sabrina Parr !

L'annonce de la rupture de Lamar Odom et sa fiancée Sabrina Parr avait surpris leurs fans. Ils sont ravis d'apprendre que le couple s'est finalement reformé ! Sabrina a officialisé cette réconciliation en adressant une superbe déclaration d'amour à son futur mari.

Sabrina Parr compte plus de 230 000 abonnés sur Instagram. Après y avoir annoncé sa séparation de Lamar Odom, la coach de sport s'est adressée directement à l'ancien basketteur en publiant une vidéo de lui en plein match dans sa story. Elle a ensuite publié une note émouvante et évoqué leur futur mariage.

"Étant ta compagne, je te pousserai toujours vers l'excellence ! Je te pousserai toujours à aller plus haut. Je t'encouragerai toujours à faire les bonnes choses. Quand je deviendrai ta femme, je te pousserai peut-être encore plus ! Pas parce que ce que tu es ne suffit pas, mais parce que je sais que tu as encore plus en toi. Je sais comment tu es fait ! Je sais ce que tu peux faire dans ce monde ! Tu n'as rien de médiocre en toi. À partir de maintenant, tout ce que tu fais et touches doit être grand ! Je t'aime @lamarodom", écrit @getuptoparr.

Il n'en fallait pas plus aux internautes pour se réjouir de leur retour de flamme.