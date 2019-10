Lamorne Morris (New Girl) arrêté par la police à la sortie d'un nightclub

Lamorne Morris : que devient l'acteur depuis la fin de New Girl ?

Les téléspectateurs l'ont découvert dans la série New Girl, auprès de Zooey Deschanel, Jake Johnson et Hannah Simone. Avant d'incarner Winston Bishop – et son inoubliable chat Ferguson – il n'avait eu que très peu de rôles : un seul, en réalité, outre ceux qu'il tenait dans des publicités, celui d'un vendeur dans un épisode de The Middle. A croire que la colocation lui a plutôt bien réussi puisqu'il s'est forgé une solide réputation. En 2016, Lamorne Morris a intégré le casting de BarberShop 3 avec Nicki Minaj et sera à l'affiche de Bloodshot, de Dave Wilson avec Vin Diesel, sortie prévue en France le 4 mars 2020.