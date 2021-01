Lara Fabian : Ce jour où elle a failli mourir...

Lara Fabian, qui vient tout juste de fêter ses 51 ans, aurait bien pu ne jamais arriver à cet âge là. La populaire chanteuse, qui voyage aux quatre coins du monde pour aller à la rencontre de son public, avait bien failli mourir lors d'un voyage en avion.

Interrogée par le journal suisse Le Matin, Lara Fabian s'était confiée sur cette fois où elle avait frôlé la mort de très près. "Oui, en 2001, j'étais dans un vol de Milan à Hambourg. Toute mon équipe était dans l'avion et on revenait d'un transatlantique. Il y a eu un orage et l'appareil a été touché par la foudre. Le capitaine a tout éteint. Il a fait distribuer des bouteilles d'alcool et l'hôtesse nous a dit : 'Je nous souhaite bonne chance'", avait relaté l'interprète des tubes Tu es mon autre, Tout, Humana ou encore Adagio. A cette époque, elle était alors en couple avec le compositeur Rick Allison, rencontré à Bruxelles et avec lequel elle avait décidé de s'installer au Québec.

Lara Fabian, qui a donc bien cru que son heure était venue, n'était toutefois pas du genre à implorer Dieu de l'épargner. Egalement interrogée sur son rapport aux croyances, la star avait été très franche. "J'ai du mal à mettre un mot sur cette présence. Je ne sais pas si c'est Dieu, Hashem, Allah, Ganesha... Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est infiniment plus grand", avait-elle raconté, laissant entendre qu'elle n'est donc pas attachée à une religion en particulier.

Lara Fabian continue aujourd'hui de couler des jours heureux au Québec avec son mari Gabriel Di Giorgio et sa fille Lou - née de son histoire passée avec Gérard Pullicino - tout en poursuivant sa carrière internationale. La star a récemment fait des confidences dans un documentaire, évoquant notamment comment son incursion sur le marché américain avait été torpillée par les équipes s'occupant à l'époque de la carrière de sa grande rivale, Céline Dion...