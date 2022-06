Lara Fabian mortifiée : cette immense chanteuse américaine à qui elle a raccroché au nez

Au cours de sa carrière, Lara Fabian a multiplié les tubes. En 1999, alors qu'elle se lance à l'international - affrontant la concurrence directe d'une autre diva de l'époque, Céline Dion - avec un disque éponyme, on peut découvrir le titre Broken Vow. Quelques années plus tard, une célèbre consoeur voulait la reprendre. Qui ça ? Barbra Streisand en personne ! Mais la star américaine a bien failli passer à côté...

Invitée, en 2018, de l'émission Home & Family sur la chaîne Hallmark Channel, elle avait évoqué cette surprenante et amusante anecdote après une question de la présentatrice qui lui demandait si c'était vrai qu'elle avait un jour raccroché au nez de l'immense Barbra Streisand. "Qu'est-ce que je peux être blonde... Le téléphone a sonné, parce que mon manager avait arrangé cela. Elle devait chanter une de mes chansons, Broken Vow, une chanson que Josh Groban a aussi reprise il y a quelques années. Et elle appelait pour récupérer les partitions car les partitions personnelles, elles nous appartiennent quand on écrit une chanson", a-t-elle d'abord raconté pour relater le contexte.

Puis Lara Fabian, qui n'aura malheureusement jamais réussi à s'imposer sur le sol américain malgré de beaux titres comme I Will Love Again ou Adagio, d'ajouter : "Elle a juste appelé, très poliment, pour me demander si elle pouvait utiliser les partitions pour chanter la chanson. Et donc ça c'est passé comme ça : 'Oh, bonjour, c'est Barbra Streisand.' Et moi : 'Oui, et moi je suis le pape.' Et j'ai raccroché."