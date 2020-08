Larry King en deuil : deux de ses enfants décèdent à quelques jours d'intervalle

Larry King (86 ans), l'animateur emblématique du talk-show Larry King Live vient de perdre deux de ses enfants à seulement quelques jours d'intervalle selon le site People. Son fils Andy est "décédé soudainement la semaine dernière" à 65 ans. Selon le Dailymail, l'homme serait mort d'une crise cardiaque. Quelques jours plus tard, sa fille Chaia est morte le 20 août 2020 des suites d'un cancer du poumon à 51 ans. Larry avait adopté Andy, fils de son ex-femme Alene Akins. Le couple avait par la suite donné naissance à Chaia en 1969. Larry et Alene s'étaient mariés pour la première fois en 1961 avant de se séparer. Ils s'étaient réconciliés quelques années plus tard puis s'étaient re-mariés en 1967 avant de se séparer, cette fois-ci définitivement, en 1972.

Sûrement bouleversé par ces tragiques événements, Larry n'a pour le moment fait aucune annonce publique sur la perte de ses enfants. Pour rappel, Larry est père de trois autres enfants : Larry Jr. (né en 1961 de son mariage avec Annette Kaye), Chance (né en 1999) et Cannon (né en 2000), tous deux issus de son septième mariage avec Shawn Southwick. Récemment, Larry a d'ailleurs demandé le divorce de Shawn après 22 ans de mariage.

Très affaibli par divers problèmes de santé, Larry a eu un accident vasculaire cérébral en mars 2019 avant de plonger dans le coma. Contraint désormais de se déplacer en fauteuil roulant, Larry tente tant bien que mal de rester optimiste malgré son récent divorce avec sa septième femme Shawn. Interviewé en février 2020 par le site People, il confiait : "Je n'ai aucune idée de ce que sera 2020, mais je peux encore travailler et regarder mes enfants grandir. Je reste positif et plein d'espoir." Espérons malgré tout que Larry gardera un peu d'espoir pour cette fin d'année particulièrement dure et funeste pour la famille King.