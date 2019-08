Larry King : Sa femme a appris la demande de divorce... dans la presse !

Entre Larry King et sa femme l'actrice Shawn King, c'est la fin d'une histoire d'amour longue de vingt-deux ans. L'animateur et journaliste américain de 85 ans a demandé le divorce, déposant les documents officiels auprès du tribunal de Los Angeles. On apprend aujourd'hui que son épouse a découvert l'information dans la presse...

Comme le rapporte Page Six, Shawn King, âgée de 59 ans, a découvert la démarche de son mari par les médias, après avoir reçu des appels de journalistes souhaitant une réaction et des détails. Selon des sources proches, elle était en déplacement dans l'Utah pour passer plusieurs jours auprès des membres de sa famille et ni Larry King ni ses avocats n'ont jugé utile ou de bon goût de la prévenir... "Elle était totalement stupéfaite", a déclaré un indiscret.

Selon les informations du site The Blast, Larry King a évoqué des "différends irréconciliables" pour justifier sa demande de divorce, officiellement déposée mardi 20 août 2019. L'ancien roi de l'interview a acté la séparation au 6 juin dernier. Larry King a déjà divorcé de Freda Miller, Annette Kaye, Alene Akins (avec qui il s'est marié deux fois), Mickey Stuphin, Sharon Lepore et enfin Julie Alexander. De son côté, Shawn a été mariée à trois reprises.

L'union entre Larry King et Shawn n'était pas au beau fixe depuis plusieurs mois, détériorée par des accusations d'infidélité et une bataille concernant leurs biens. L'ancienne star de télé a accusé à de nombreuses reprises son épouse de l'avoir trompé, notamment depuis deux scandales d'adultère, en 2010 et 2016. Leur relation se serait encore plus détériorée lorsque le journaliste a subi une opération du coeur au début d'année. Pour ne rien arranger, Shawn a présenté des documents à son mari, lui donnant le droit de gérer leurs biens. Elle aurait tenté de convaincre leurs deux fils, Cannon Edward (19 ans) et Chance (20 ans). Fous de rage, les deux frères ont plaidé en faveur de leur père pour la fin de ce mariage.