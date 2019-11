Larusso a "beaucoup de peine" pour Ophélie Winter malgré leur passif...

Après le succès de Stars 80 et de Age tendre et tête de bois, place à une autre génération d'artistes avec la tournée de Born in 90. Un show pour lequel il faut compter sur la chanteuse Larusso, inoubliable interprète du tube Tu m'oublieras. Interrogée par Télé 7 Jours, elle a fait quelques confidences.

"On forme une bande de copains. C'est festif, positif et multiculturel. Le public en sort avec des étoiles plein les yeux. C'est un beau spectacle, je suis fière d'en être", a ainsi confié la chanteuse de 40 ans. Sur scène, elle retrouve notamment Lââm, sa "grande copine" qu'elle connait depuis ses débuts car elles étaient toutes les deux dans la même maison de disques ainsi que d'autres stars au sommet du hit parade de cette décennie. "Je connaissais vaguement les autres pour les avoir croisés sur les plateaux télé", ajoute-t-elle. De cette époque, manque à l'appel Ophélie Winter dont les tubes Dieu m'a donné la foi, Le feu qui m'attise ou encore Shame on U ont fait les belles heures des radios.

Touchée par la situation que vit sa consoeur, dont la presse rapporte depuis quelques semaines qu'elle traverse une passe difficile, Larusso déclare avoir "beaucoup de peine". Et ajoute : "Je ne pense pas que le plus douloureux soit le manque matériel, mais le fait de se sentir abandonnée. Je reste convaincue qu'elle a en elle les ressources morales nécessaires pour s'en sortir."

De jolis mots alors qu'entre elle et Ophélie Winter tout n'a pas toujours été rose... En octobre dernier, Larusso revenait pour Gala sur l'homme qu'elle devait épouser et qui avait décidé de la quitter pour sa consoeur. "Je lui en ai voulu. Elle m'avait passé un coup de fil, mais je n'étais pas prête à l'écouter à l'époque. Je la remercie aujourd'hui, parce que je me demande si elle ne m'a finalement pas rendu service...", disait-elle alors.

Thomas Montet